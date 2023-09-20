Джуд всемогущий. Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0. Видео гола и обзор матча
Беллингем опять выручил "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images
"Реал" не показал привычного класса против "Униона", а те моменты, которые были, не использовал.
Почему тогда на табло 1:0? А потому, что в составе Мадрида есть Джуд Беллингем, который в текущем сезоне собирает все отскоки возле чужих ворот на последних минутах. Как это у него получается - загадка, но "Униону" от этого не легче.
1-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Унион Берлин" - 1:0
Гол: Беллингем, 90+4
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