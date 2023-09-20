Джуд всемогущий. Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0. Видео гола и обзор матча

"Реал" не показал привычного класса против "Униона", а те моменты, которые были, не использовал.

Почему тогда на табло 1:0? А потому, что в составе Мадрида есть Джуд Беллингем, который в текущем сезоне собирает все отскоки возле чужих ворот на последних минутах. Как это у него получается - загадка, но "Униону" от этого не легче.

1-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Унион Берлин" - 1:0

Гол: Беллингем, 90+4