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Джуд всемогущий. Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Беллингем опять выручил "Сливочных"

Джуд всемогущий. Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Новина українською

"Реал" не показал привычного класса против "Униона", а те моменты, которые были, не использовал.

Почему тогда на табло 1:0? А потому, что в составе Мадрида есть Джуд Беллингем, который в текущем сезоне собирает все отскоки возле чужих ворот на последних минутах. Как это у него получается - загадка, но "Униону" от этого не легче.

1-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Унион Берлин" - 1:0

Гол: Беллингем, 90+4

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В статье: Реал (Мадрид) Унион (Берлин)
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