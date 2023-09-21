  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Праздник красоты и ошибок. Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3. Обзор матча и видео голов
В тренде

Праздник красоты и ошибок. Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3. Обзор матча и видео голов

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор результативной победы Баварии над МЮ

Праздник красоты и ошибок. Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Бавария” ожидаемо обыграла “Манчестер Юнайтед”, но события в матче развивались нетривиальным образом. Дважды мюнхенцы отрывались в два мяча, но МЮ дважды забивал в ответ. “Юнайтед” и забил третий в конце, но на полноценный камбэк времени уже не оставалось. Матис Тель забил красивый гол, а Андре Онана снова ошибся..

Лига чемпионов, группа A, первый тур. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” – “Манчестер Юнайтед” 4:3

Голы: Сане 28, Гнабри 32, Кейн 53 (пен.), Тель 90+2 – Хойлунд 49, Каземиро 88, Каземиро 90+5

По теме
yellow-arrow
У Трубина все плохо. Бенфика - РБ Зальцбург 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Триумфальное возвращение. Арсенал - ПСВ 4:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Джуд всемогущий. Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0. Видео гола и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Каземиро Манчестер Юнайтед Харри Кейн Серж Гнабри видеоповторы Лерой Сане Расмус Хейлунд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде