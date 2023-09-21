Праздник красоты и ошибок. Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3. Обзор матча и видео голов

“Бавария” ожидаемо обыграла “Манчестер Юнайтед”, но события в матче развивались нетривиальным образом. Дважды мюнхенцы отрывались в два мяча, но МЮ дважды забивал в ответ. “Юнайтед” и забил третий в конце, но на полноценный камбэк времени уже не оставалось. Матис Тель забил красивый гол, а Андре Онана снова ошибся..

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Лига чемпионов, группа A, первый тур. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” – “Манчестер Юнайтед” 4:3

Голы: Сане 28, Гнабри 32, Кейн 53 (пен.), Тель 90+2 – Хойлунд 49, Каземиро 88, Каземиро 90+5