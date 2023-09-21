У Трубина все плохо. Бенфика - РБ Зальцбург 0:2. Видео голов и обзор матча

"Бенфика" провалила старт Лиги чемпионов. "РБ Зальцбург" дважды результативно сбегал в контратаки, пока у "Орлов" старался один Анхель Ди Мария.

Наш Анатолий Трубин уже на 2-й минуте привез себе пенальти, грубо ошибившись на выходе, да и в остальных эпизодах не блистал. Слабый матч.

1-й тур Лиги чемпионов. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" - "РБ Зальцбург" - 0:2

Голы: Шимич, 15 (с пенальти), Глох, 51