У Трубина все плохо. Бенфика - РБ Зальцбург 0:2. Видео голов и обзор матча
Полный провал "Орлов"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues
"Бенфика" провалила старт Лиги чемпионов. "РБ Зальцбург" дважды результативно сбегал в контратаки, пока у "Орлов" старался один Анхель Ди Мария.
Наш Анатолий Трубин уже на 2-й минуте привез себе пенальти, грубо ошибившись на выходе, да и в остальных эпизодах не блистал. Слабый матч.
1-й тур Лиги чемпионов. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"
"Бенфика" - "РБ Зальцбург" - 0:2
Голы: Шимич, 15 (с пенальти), Глох, 51
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