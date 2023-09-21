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У Трубина все плохо. Бенфика - РБ Зальцбург 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Полный провал "Орлов"

У Трубина все плохо. Бенфика - РБ Зальцбург 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues

Новина українською

"Бенфика" провалила старт Лиги чемпионов. "РБ Зальцбург" дважды результативно сбегал в контратаки, пока у "Орлов" старался один Анхель Ди Мария.

Наш Анатолий Трубин уже на 2-й минуте привез себе пенальти, грубо ошибившись на выходе, да и в остальных эпизодах не блистал. Слабый матч.

1-й тур Лиги чемпионов. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" - "РБ Зальцбург" - 0:2

Голы: Шимич, 15 (с пенальти), Глох, 51

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Зальцбург
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