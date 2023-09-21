Триллер в финале матча. Брага - Наполи 1:2. Видео голов и обзор матча и обзор матча

"Наполи" на последних минутах встречи все же избежал ничьей в матче против самого легкого соперника из тех, которые есть в их квартете Лиги Чемпионов. В Италии не прекращают утверждать, что у команды кризис и это заметно, учитывая количество моментов, которые они позволили создать боевитому португальскому коллективу. Да, это победа, но она оставила после себя немало вопросов.

Лига Чемпионов, групповой этап, 1-й тур

Стадион: "Эштадиу Мунисипаль де Брага" (Брага)

Главный судья: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

"Брага" - "Наполи" 1:2

Голы: Брума (84) - Ди Лоренцо (45+1), Ниакате (автогол) (88)