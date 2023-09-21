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Французы могут быть довольны. Севилья - Ланс 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Неудачный старт для победителей Лиги Европы

Французы могут быть довольны. Севилья - Ланс 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" и "Ланс" начали европейскую кампанию с боевой ничьи на "Рамон Санчес Писхуан". Для французской команды с абсолютным большинством дебютантов Лиги Чемпионов в составе такой результат на выезде можно смело назвать успехом. А вот опытная команда Хосе Луиса Мендилибара должна быть разочарована.

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Лига чемпионов. Группа B, 1-й тур
Севилья, Рамон Санчес Писхуан
Севилья - Ланс 1:1
Голы: Окампос 9 - Фюльжени 24

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В статье: Севилья Ланс
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