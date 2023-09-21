  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Австрийцев хватило на час. ЛАСК - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Австрийцев хватило на час. ЛАСК - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Англичане не спешили, но победили

Австрийцев хватило на час. ЛАСК - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Powell/Liverpool FC

Новина українською

ЛАСК выиграл у "Ливерпуля" первый тайм благодаря шикарному дальнему удару - и это уже маленькое чудо. А вот на большое у австрийцев не хватило сил.

Ближе к 60-й минуте англичане поджали, и их вингеры Луис Диас и Момо Салах разобрали защиту хозяев на запчасти. Так бывает в матчах команд разного уровня.

1-й тур ЛЕ. Линц. "Райффайзен Арена"

ЛАСК - "Ливерпуль" - 1:3

Голы: Флекер, 14 - Нуньес, 56 (с пенальти), Диас, 63, Салах, 88

По теме
yellow-arrow
Коваль не остановил Лукаку. Шериф - Рома 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Французы могут быть довольны. Севилья - Ланс 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Триллер в финале матча. Брага - Наполи 1:2. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль ЛАСК
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде