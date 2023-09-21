Австрийцев хватило на час. ЛАСК - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча
Англичане не спешили, но победили
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Powell/Liverpool FC
ЛАСК выиграл у "Ливерпуля" первый тайм благодаря шикарному дальнему удару - и это уже маленькое чудо. А вот на большое у австрийцев не хватило сил.
Ближе к 60-й минуте англичане поджали, и их вингеры Луис Диас и Момо Салах разобрали защиту хозяев на запчасти. Так бывает в матчах команд разного уровня.
1-й тур ЛЕ. Линц. "Райффайзен Арена"
ЛАСК - "Ливерпуль" - 1:3
Голы: Флекер, 14 - Нуньес, 56 (с пенальти), Диас, 63, Салах, 88
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