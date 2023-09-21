Австрийцев хватило на час. ЛАСК - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча

ЛАСК выиграл у "Ливерпуля" первый тайм благодаря шикарному дальнему удару - и это уже маленькое чудо. А вот на большое у австрийцев не хватило сил.

Ближе к 60-й минуте англичане поджали, и их вингеры Луис Диас и Момо Салах разобрали защиту хозяев на запчасти. Так бывает в матчах команд разного уровня.

1-й тур ЛЕ. Линц. "Райффайзен Арена"

ЛАСК - "Ливерпуль" - 1:3

Голы: Флекер, 14 - Нуньес, 56 (с пенальти), Диас, 63, Салах, 88