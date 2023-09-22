  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Одинаково беззащитны. Аякс - Марсель 3:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Одинаково беззащитны. Аякс - Марсель 3:3. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Зато порадовали зрителей

Одинаково беззащитны. Аякс - Марсель 3:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rico Brouwer/Soccrates

Новина українською

У "Марселя" и "Аякса" всего по одной победе в последних пяти матчах, и в очной встрече кризисные команды решили доказать, что еще живы.

Получилось любопытно. В обороне полный бардак, конечно, зато в нападении и те, и другие порадовали, а героем стал Пьер-Эмерик Обамеянг, спасший для "Марселя" ничью за 15 минут до конца.

1-й тур ЛЕ. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

"Аякс" - "Марсель" - 3:3

Голы: Форбс, 9, Бергейс, 20, Тейлор, 52 - Клосс, 23, Обамеянг. 38, 78

По теме
yellow-arrow
Тут вам не АПЛ. Брайтон - АЕК 2:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Коваль не остановил Лукаку. Шериф - Рома 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Австрийцев хватило на час. ЛАСК - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде