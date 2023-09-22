Одинаково беззащитны. Аякс - Марсель 3:3. Видео голов и обзор матча

У "Марселя" и "Аякса" всего по одной победе в последних пяти матчах, и в очной встрече кризисные команды решили доказать, что еще живы.

Получилось любопытно. В обороне полный бардак, конечно, зато в нападении и те, и другие порадовали, а героем стал Пьер-Эмерик Обамеянг, спасший для "Марселя" ничью за 15 минут до конца.

1-й тур ЛЕ. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

"Аякс" - "Марсель" - 3:3

Голы: Форбс, 9, Бергейс, 20, Тейлор, 52 - Клосс, 23, Обамеянг. 38, 78