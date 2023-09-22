Одинаково беззащитны. Аякс - Марсель 3:3. Видео голов и обзор матча
Зато порадовали зрителей
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rico Brouwer/Soccrates
У "Марселя" и "Аякса" всего по одной победе в последних пяти матчах, и в очной встрече кризисные команды решили доказать, что еще живы.
Получилось любопытно. В обороне полный бардак, конечно, зато в нападении и те, и другие порадовали, а героем стал Пьер-Эмерик Обамеянг, спасший для "Марселя" ничью за 15 минут до конца.
1-й тур ЛЕ. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"
"Аякс" - "Марсель" - 3:3
Голы: Форбс, 9, Бергейс, 20, Тейлор, 52 - Клосс, 23, Обамеянг. 38, 78
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