Не сенсация, но и не норма. Атлетико - Реал Мадрид 3:1. Видео голов и обзор матча
Первое поражение "Сливочных" в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
Довольно неожиданно Дерби Мадриленьо прошло под диктовку "Атлетико". "Матрасники" быстро забили два гола, уверенно защищались, укрепили преимущество в контратаке - все, как учит книжка.
"Реалу" в дерби не хватало и остроты, и надежности, и идей - в общем, всего. Джуд Беллингем? Абсолютный ноль; запомнился только грубостью на последних минутах.
6-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Реал Мадрид" - 3:1
Голы: Мората, 4, 46, Гризманн, 18 - Кроос, 35
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