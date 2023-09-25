Не сенсация, но и не норма. Атлетико - Реал Мадрид 3:1. Видео голов и обзор матча

Довольно неожиданно Дерби Мадриленьо прошло под диктовку "Атлетико". "Матрасники" быстро забили два гола, уверенно защищались, укрепили преимущество в контратаке - все, как учит книжка.

"Реалу" в дерби не хватало и остроты, и надежности, и идей - в общем, всего. Джуд Беллингем? Абсолютный ноль; запомнился только грубостью на последних минутах.

6-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал Мадрид" - 3:1

Голы: Мората, 4, 46, Гризманн, 18 - Кроос, 35