Уязвимый чемпион. Мальорка - Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча

"Барселона" проиграла первый тайм и не сумела реабилитироваться во втором, расписав ничью на поле одного из аутсайдеров Ла Лиги.

Рафинья был лучшим в нападении - у него гол плюс пас. А вот в защите у чемпиона тихий ужас, и не только сегодня. 8 пропущенных в 7 турах - в прошлом чемпионате они столько же пропустили в стартовых 25!

7-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Барселона" - 2:2

Голы: Мурики, 8, Абдон, 45+2 - Рафинья, 41, Фермин Лопес, 75