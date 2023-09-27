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Уязвимый чемпион. Мальорка - Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Каталонцы разучились защищаться

Уязвимый чемпион. Мальорка - Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Барселона" проиграла первый тайм и не сумела реабилитироваться во втором, расписав ничью на поле одного из аутсайдеров Ла Лиги.

Рафинья был лучшим в нападении - у него гол плюс пас. А вот в защите у чемпиона тихий ужас, и не только сегодня. 8 пропущенных в 7 турах - в прошлом чемпионате они столько же пропустили в стартовых 25!

7-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Барселона" - 2:2

Голы: Мурики, 8, Абдон, 45+2 - Рафинья, 41, Фермин Лопес, 75

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В статье: Барселона Мальорка
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