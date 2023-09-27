Довбик снова забивает. Вильярреал - Жирона 1:2. Видео голов и обзор матча

"Жирона" добыла волевую победу на поле "Вильярреала", полностью подавив "Подводников" в последние 35-40 минут.

Артем Довбик отличился третьим голом за каталонцев; неплохо выглядел и Виктор Цыганков. Но самое главное - "Жирона" вышла в единоличные лидеры Ла Лиги. Это лучший старт для нетопового клуба в Испании с 1980 года!

7-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Жирона" - 1:2

Голы: Парехо, 49 (с пенальти) - Довбик, 56, Эрик Гарсия, 61