Довбик снова забивает. Вильярреал - Жирона 1:2. Видео голов и обзор матча
Каталонцы вышли в лидеры чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Жирона" добыла волевую победу на поле "Вильярреала", полностью подавив "Подводников" в последние 35-40 минут.
Артем Довбик отличился третьим голом за каталонцев; неплохо выглядел и Виктор Цыганков. Но самое главное - "Жирона" вышла в единоличные лидеры Ла Лиги. Это лучший старт для нетопового клуба в Испании с 1980 года!
7-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Жирона" - 1:2
Голы: Парехо, 49 (с пенальти) - Довбик, 56, Эрик Гарсия, 61
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alex69 (Париж)
27.09.2023 в 22:40
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