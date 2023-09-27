Словно любителей. Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0. Видео голов и обзор матча
Очень легкая победа Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency
"Реал" создал полтора десятка удобных шансов при полном попустительстве гостей, и только невезение вкупе с сэйвами вратаря Альваро Вальеса позволили "Лас-Пальмасу" продержаться 48 минут.
В итоге за Мадрид сегодня забили "возвращенцы" Браим Диас и Хоселу, и забили красиво. Но, повторим, надо делать скидку на соперника - этот "Лас-Пальмас" ну просто мертвый.
7-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Лас-Пальмас" - 2:0
Голы: Браим Диас, 45+3, Хоселу, 54
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