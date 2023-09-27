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Словно любителей. Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Очень легкая победа Мадрида

Словно любителей. Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

Новина українською

"Реал" создал полтора десятка удобных шансов при полном попустительстве гостей, и только невезение вкупе с сэйвами вратаря Альваро Вальеса позволили "Лас-Пальмасу" продержаться 48 минут.

В итоге за Мадрид сегодня забили "возвращенцы" Браим Диас и Хоселу, и забили красиво. Но, повторим, надо делать скидку на соперника - этот "Лас-Пальмас" ну просто мертвый.

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"Реал Мадрид" - "Лас-Пальмас" - 2:0

Голы: Браим Диас, 45+3, Хоселу, 54

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В статье: Реал (Мадрид) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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