Опальный Осимхен забивает. Наполи - Удинезе 4:1. Видео голов и обзор матча
Чемпион показывает зубы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francesco Pecoraro
"Наполи" после трех осечек на старте чемпионата вновь напомнил о себе. "Удинезе" был смят вообще без вопросов, несмотря на гол-шедевр в концовке.
Примечательно, что за чемпиона забил Виктор Осимхен, который на днях поскандалил с клубом из-за троллинга в соцсетях. Настоящий профи - хоть и обижен, но результат делает.
6-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"
"Наполи" - "Удинезе" - 4:1
Голы: Зелинский, 19 (с пенальти), Осимхен, 39, Кварацхелия, 74, Симеоне, 81 - Самарджич, 80
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Примера. Вильярреал - Жирона 1:2. Довбик выводит своих на первое место
- Луческу: Сегодня я не понял арбитра - из-за него команды не могли играть быстро
- Кубок Украины. Черноморец – Кривбасс 2:1. Развязка на последних секундах
- Вот так выглядит дерби. Арсенал - Тоттенхэм 2:2. Обзор матча и видео голов
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн