Опальный Осимхен забивает. Наполи - Удинезе 4:1. Видео голов и обзор матча

"Наполи" после трех осечек на старте чемпионата вновь напомнил о себе. "Удинезе" был смят вообще без вопросов, несмотря на гол-шедевр в концовке.

Примечательно, что за чемпиона забил Виктор Осимхен, который на днях поскандалил с клубом из-за троллинга в соцсетях. Настоящий профи - хоть и обижен, но результат делает.

6-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Удинезе" - 4:1

Голы: Зелинский, 19 (с пенальти), Осимхен, 39, Кварацхелия, 74, Симеоне, 81 - Самарджич, 80