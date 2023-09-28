Первое фиаско после финала ЛЧ. Интер - Сассуоло 1:2. Видео голов и обзор матча
Есть сенсация!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mairo Cinquetti/NurPhoto
"Интер" неожиданно проиграл дома середняку Серии А. Это первое поражение для "Нерадзурри" с 10 июня, когда они уступили "Ман Сити" в финале Лиги чемпионов.
Героем вечера на "Сан-Сиро" стал многолетний лидер "Сассуоло" Доменико Берарди - у него в активе гол и ассист. При этом "Интер" все равно остался во главе таблицы Серии А.
6-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"
"Интер" - "Сассуоло" - 1:2
Голы: Думфрис, 45+1 - Байрами, 54, Берарди, 63
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