Дебют Яремчука в Испании. Валенсия - Реал Сосьедад 0:1. Видео гола и обзор матча
Роман впервые появился на поле в футболке Валенсии
фото - ФК Валенсія
"Валенсия" в родных стенах проиграла "Реал Сосьедаду". Дебют Романа Яремчука наконец состоялся, Роман вышел на концовку, чтобы исправить ситуацию, и был активным, заработал карточку для соперника; даже раз пробил головой, но выше ворот. Совсем неплохо для первого матча.
7-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 0:1
Гол: Карлос Фернандес, 32
Удаление: Амалла, 45 (Вал)
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