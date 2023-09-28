Дебют Яремчука в Испании. Валенсия - Реал Сосьедад 0:1. Видео гола и обзор матча

"Валенсия" в родных стенах проиграла "Реал Сосьедаду". Дебют Романа Яремчука наконец состоялся, Роман вышел на концовку, чтобы исправить ситуацию, и был активным, заработал карточку для соперника; даже раз пробил головой, но выше ворот. Совсем неплохо для первого матча.

7-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Карлос Фернандес, 32

Удаление: Амалла, 45 (Вал)