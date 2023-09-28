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Дебют Яремчука в Испании. Валенсия - Реал Сосьедад 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Роман впервые появился на поле в футболке Валенсии

Дебют Яремчука в Испании. Валенсия - Реал Сосьедад 0:1. Видео гола и обзор матча

фото - ФК Валенсія

UA-Футбол
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"Валенсия" в родных стенах проиграла "Реал Сосьедаду". Дебют Романа Яремчука наконец состоялся, Роман вышел на концовку, чтобы исправить ситуацию, и был активным, заработал карточку для соперника; даже раз пробил головой, но выше ворот. Совсем неплохо для первого матча.

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7-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 0:1
Гол: Карлос Фернандес, 32
Удаление: Амалла, 45 (Вал)

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Роман Яремчук Валенсия
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