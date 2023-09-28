Мудрик заслужил аплодисментов. Челси - Брайтон 1:0. Видео гола и обзор матча
Хороший матч для украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" смог прервать трехматчевую безвыигрышную серию, во время которой "синим" еще и ни разу не удавалось забить, одолев подопечных Роберто Де Дзерби со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии на свой счет записал нападающий Николас Джексон. Мудрик провел на поле 68 минут, и был одним из лучших в составе лондонской команды.
Кубок Лиги, 1/16 финала
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Томас Брамалл (Англия)
"Челси" - "Брайтон" 1:0
Гол: Джексон (51)
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