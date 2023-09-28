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Мудрик заслужил аплодисментов. Челси - Брайтон 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Хороший матч для украинца

Мудрик заслужил аплодисментов. Челси - Брайтон 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

"Челси" смог прервать трехматчевую безвыигрышную серию, во время которой "синим" еще и ни разу не удавалось забить, одолев подопечных Роберто Де Дзерби со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии на свой счет записал нападающий Николас Джексон. Мудрик провел на поле 68 минут, и был одним из лучших в составе лондонской команды.


Кубок Лиги, 1/16 финала

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Челси" - "Брайтон" 1:0

Гол: Джексон (51)

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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