Мудрик заслужил аплодисментов. Челси - Брайтон 1:0. Видео гола и обзор матча

"Челси" смог прервать трехматчевую безвыигрышную серию, во время которой "синим" еще и ни разу не удавалось забить, одолев подопечных Роберто Де Дзерби со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии на свой счет записал нападающий Николас Джексон. Мудрик провел на поле 68 минут, и был одним из лучших в составе лондонской команды.



Кубок Лиги, 1/16 финала

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Челси" - "Брайтон" 1:0

Гол: Джексон (51)