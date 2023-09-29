Крах Моуринью в Генуе. Дженоа - Рома 4:1. Видео голов и обзор матча
Римляне опускаются на 16 место в турнирной таблице
AS Roma
"Дженоа" уничтожила в родных стенах "Рому". Команда Моуринью показывает ужасную игру в гостях, что подтвердил и этот матч, римляне без шансов уступили генуэзцам. Для Моуринью этот отрезок худший старт сезона в его тренерской карьере. Руслан Малиновский провел весь матч на скамейке запасных.
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Рома" 4:1
Голы: Гудмундссон 5, Ретеги 45, Торсби 74, Мессиас 81 - Кристанте 22
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