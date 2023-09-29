Крах Моуринью в Генуе. Дженоа - Рома 4:1. Видео голов и обзор матча

"Дженоа" уничтожила в родных стенах "Рому". Команда Моуринью показывает ужасную игру в гостях, что подтвердил и этот матч, римляне без шансов уступили генуэзцам. Для Моуринью этот отрезок худший старт сезона в его тренерской карьере. Руслан Малиновский провел весь матч на скамейке запасных.

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Рома" 4:1

Голы: Гудмундссон 5, Ретеги 45, Торсби 74, Мессиас 81 - Кристанте 22