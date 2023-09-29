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Крах Моуринью в Генуе. Дженоа - Рома 4:1. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Римляне опускаются на 16 место в турнирной таблице

Крах Моуринью в Генуе. Дженоа - Рома 4:1. Видео голов и обзор матча

AS Roma

UA-Футбол
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"Дженоа" уничтожила в родных стенах "Рому". Команда Моуринью показывает ужасную игру в гостях, что подтвердил и этот матч, римляне без шансов уступили генуэзцам. Для Моуринью этот отрезок худший старт сезона в его тренерской карьере. Руслан Малиновский провел весь матч на скамейке запасных.

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Рома" 4:1

Голы: Гудмундссон 5, Ретеги 45, Торсби 74, Мессиас 81 - Кристанте 22

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В статье: Жозе Моуриньо Руслан Малиновский Рома (Рим) Дженоа (Генуя)
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