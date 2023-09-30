Урок футбола. Жирона - Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча

"Жирона" подходила к матчу в статусе лидера Ла Лиги, и уже на 3-й минуте Цыганков пробивал головой с пары метров, но попал в штангу. Как?!

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Впоследствии тот же вопрос можно было задать Давиду Лопесу, Янхелю Эррере, Артему Довбику. В то же время "Реал" перед чужими воротами был хладнокровен, словно на тренировке. У Джуда Беллингема дежурные 1+1. Это называется "класс".

8-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Реал Мадрид" - 0:3

Голы: Хоселу, 17, Чуамени, 21, Беллингем, 71