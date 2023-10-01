Легионеры решают. Реал Сосьедад - Атлетик 3:0. Видео голов и обзор матча

"Реал" Сосьедад" в главном баскском дерби переиграл "Атлетик", который уже столетие играет исключительно местными исполнителями.

Словно в насмешку легионеры Рубен Ле Норман и Таке Кубо забили за "Ла Реал" два гола из трех. "Атлетик", в свою очередь был активен, но неэффективен в нападении. Уже много лет не хватает "Львам" бомбардира, вроде Арица Адуриса.

8-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Атлетик" - 3:0

Голы: Ле Норман, 30, Кубо, 48, Оярсабаль, 66