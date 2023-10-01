Легионеры решают. Реал Сосьедад - Атлетик 3:0. Видео голов и обзор матча
В баскском дерби традиционалисты проиграли
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ricardo Larreina/Europa Press
"Реал" Сосьедад" в главном баскском дерби переиграл "Атлетик", который уже столетие играет исключительно местными исполнителями.
Словно в насмешку легионеры Рубен Ле Норман и Таке Кубо забили за "Ла Реал" два гола из трех. "Атлетик", в свою очередь был активен, но неэффективен в нападении. Уже много лет не хватает "Львам" бомбардира, вроде Арица Адуриса.
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"Реал Сосьедад" - "Атлетик" - 3:0
Голы: Ле Норман, 30, Кубо, 48, Оярсабаль, 66
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