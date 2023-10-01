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Легионеры решают. Реал Сосьедад - Атлетик 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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В баскском дерби традиционалисты проиграли

Легионеры решают. Реал Сосьедад - Атлетик 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ricardo Larreina/Europa Press

Новина українською

"Реал" Сосьедад" в главном баскском дерби переиграл "Атлетик", который уже столетие играет исключительно местными исполнителями.

Словно в насмешку легионеры Рубен Ле Норман и Таке Кубо забили за "Ла Реал" два гола из трех. "Атлетик", в свою очередь был активен, но неэффективен в нападении. Уже много лет не хватает "Львам" бомбардира, вроде Арица Адуриса.

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"Реал Сосьедад" - "Атлетик" - 3:0

Голы: Ле Норман, 30, Кубо, 48, Оярсабаль, 66

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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