Лаутаро за 27 минут оформил покер. Салернитана - Интер 0:4. Видео голов и обзор матча
Лаутаро Мартинес уничтожил Селернитану
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" на выезде разгромил "Салернитану" (4:0) в 7-м туре Серии А. Все четыре мяча в этом матче на счету Лаутаро Мартинеса, который появился на поле только во втором тайме, на 54 минуте матча.
Аргентинец лидирует в списке бомбардиров с 9 мячами, а команда Симоне Индзаги лидирует в чемпионате с 18 баллами, опережая "Милан" по дополнительным показателям. В недавнем миланском дерби "нерадзурри" победили со счетом 5:1. "Интер" выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Италии в этом сезоне.
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