Мяч Мудрика и не только. Фулхэм - Челси 0:2. Обзор матча и видео голов
Видеообзор победной игры Челси с голом Мудрика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Мудрик стал седьмым украинцем, который забивал в матчах АПЛ. Вингер “Челси” наконец-то размочил свою сухую серию в поединке Премьер-лиги с “Фулхэмом”. Мудрик открыл счет, а затем Армандо Броя развил преимущество “синих” – 2:0.
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Чемпионат Англии, седьмой тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”
Голы: Мудрик 18, Броя 19
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