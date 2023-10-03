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Мяч Мудрика и не только. Фулхэм - Челси 0:2. Обзор матча и видео голов

Видео
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Видеообзор победной игры Челси с голом Мудрика

Мяч Мудрика и не только. Фулхэм - Челси 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик стал седьмым украинцем, который забивал в матчах АПЛ. Вингер “Челси” наконец-то размочил свою сухую серию в поединке Премьер-лиги с “Фулхэмом”. Мудрик открыл счет, а затем Армандо Броя развил преимущество “синих” – 2:0.

Чемпионат Англии, седьмой тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Челси” 0:2

Голы: Мудрик 18, Броя 19

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В статье: Английская Премьер-лига Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ видеоповторы Михаил Мудрик
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