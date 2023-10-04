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Это их турнир. Наполи - Реал Мадрид 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео
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"Сливочные" не без проблем дожали чемпиона Италии

Это их турнир. Наполи - Реал Мадрид 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto

Новина українською

"Реал" пропустил два гола от "Наполи" после ляпа Кепы и неоднозначного решения судьи Клемана Тюрпена, но даже это не помешало ему победить.

Джуд Беллингем эффектно оформил 1+1, а в концовке жирную точку поставил Феде Вальверде, вколотивший в ворота мяч вместе с голкипером метров с 25-ти. Обычное дело для "Реала" в ЛЧ - именно здесь он показывает свой самый крутой футбол.

2-й тур Лиги чемпионов. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Реал Мадрид" - 2:3

Голы: Эстигор, 19, Зелинский, 54 (с пенальти) - Винисиус, 27, Беллингем, 34, Мерет, 78 (автогол)

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В статье: Реал (Мадрид) Наполи
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