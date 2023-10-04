15-я подряд победа на групповом этапе ЛЧ для мюнхенцев. Копенгаген - Бавария 1:2. Видео голов и обзор матча

"Копенгаген" оставил по себе сильное впечатление, несмотря на поражение от "Баварии" во втором туре Лиги Чемпионов. Немецкие гегемоны проявили свойственную себе безжалостность, одержав свою 15-ю подряд победу на групповом этапе ЛЧ. Но для этого баварцам пришлось показать свой максимум. Судя по результату на "Олд Траффорд" в параллельном матче и качеству игры датчан, квартет А обещает настоящую битву за вторую путевку в плей-офф.

Лига чемпионов. Группа А. 2-й тур

Копенгаген, Паркен

"Копенгаген" - "Бавария" 1:2

Голы: Лерагер 55 - Мусиала 67, Тель 83