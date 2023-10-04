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15-я подряд победа на групповом этапе ЛЧ для мюнхенцев. Копенгаген - Бавария 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Немецкая машина

15-я подряд победа на групповом этапе ЛЧ для мюнхенцев. Копенгаген - Бавария 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Копенгаген" оставил по себе сильное впечатление, несмотря на поражение от "Баварии" во втором туре Лиги Чемпионов. Немецкие гегемоны проявили свойственную себе безжалостность, одержав свою 15-ю подряд победу на групповом этапе ЛЧ. Но для этого баварцам пришлось показать свой максимум. Судя по результату на "Олд Траффорд" в параллельном матче и качеству игры датчан, квартет А обещает настоящую битву за вторую путевку в плей-офф.

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Лига чемпионов. Группа А. 2-й тур
Копенгаген, Паркен
"Копенгаген" - "Бавария" 1:2
Голы: Лерагер 55 - Мусиала 67, Тель 83

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В статье: Копенгаген Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов
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