  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Камбэк и супермяч после углового. Унион - Брага 2:3. Обзор матча и видео голов
В тренде

Камбэк и супермяч после углового. Унион - Брага 2:3. Обзор матча и видео голов

Видео
(1 голосов)

Видеообзор результативной победы португальского клуба

Камбэк и супермяч после углового. Унион - Брага 2:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Унион” забил свои первые голы в Лиге чемпионов, но берлинский дебютант остается пока без побед и набранных очков. “Железные” выигрывали 2:0 у “Браги”, но умудрились упустить преимущество, и на 90+4 минуте пропустить третьий гол.

Лига чемпионов, группа C, второй тур. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Унион” – “Брага” 2:3

Голы: Беккер 30, Беккер 37 – Ньякате 41, Брума 51, Каштру 90+4

По теме
yellow-arrow
Настоящий триллер в Эйндховене. ПСВ - Севилья 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
15-я подряд победа на групповом этапе ЛЧ для мюнхенцев. Копенгаген - Бавария 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Прилетело и с фланга Зинченко. Ланс - Арсенал 2:1. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: видеоповторы Унион (Берлин) Брага
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде