Камбэк и супермяч после углового. Унион - Брага 2:3. Обзор матча и видео голов
Видеообзор результативной победы португальского клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Унион” забил свои первые голы в Лиге чемпионов, но берлинский дебютант остается пока без побед и набранных очков. “Железные” выигрывали 2:0 у “Браги”, но умудрились упустить преимущество, и на 90+4 минуте пропустить третьий гол.
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Лига чемпионов, группа C, второй тур. Берлин, “Олимпиаштадион”
Голы: Беккер 30, Беккер 37 – Ньякате 41, Брума 51, Каштру 90+4
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