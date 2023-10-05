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Тренер новый, проблемы старые. Ньюкасл - ПСЖ 4:1. Обзор матча и видео голов

Видео
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Фиаско Пари Сен-Жермен в Англии

Тренер новый, проблемы старые. Ньюкасл - ПСЖ 4:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Ньюкасл” впервые за двадцать лет побеждает в Лиге чемпионов, и делает это красиво, забив четыре гола в ворота “Пари Сен-Жермен”. Команда Эдди Хау продемонстрировала неудержимые скорость и энергию, а Луис Энрике явно ошибся с тактическим планом. Голы в ворота Доннаруммы забивались на любой вкус.

Лига чемпионов, группа F, второй тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Пари Сен-Жермен” 4:1

Голы: Альмирон 17, Берн 39, Лонгстафф 50, Шер 90+1 – Эрнандес 56

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В статье: Лига чемпионов Луис Энрике Ньюкасл видеоповторы Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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