Тренер новый, проблемы старые. Ньюкасл - ПСЖ 4:1. Обзор матча и видео голов

“Ньюкасл” впервые за двадцать лет побеждает в Лиге чемпионов, и делает это красиво, забив четыре гола в ворота “Пари Сен-Жермен”. Команда Эдди Хау продемонстрировала неудержимые скорость и энергию, а Луис Энрике явно ошибся с тактическим планом. Голы в ворота Доннаруммы забивались на любой вкус.

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Лига чемпионов, группа F, второй тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Пари Сен-Жермен” 4:1

Голы: Альмирон 17, Берн 39, Лонгстафф 50, Шер 90+1 – Эрнандес 56