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Победа имени Гвардиолы. РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча

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Победа имени Гвардиолы. РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Сити" прогнозируемо выходит на первое место после двух матчей в туре. "Лейпциг" выдал сегодня лишь один неплохой отрезок в матче, но противостоять таким "горожанам" подопечные Розе пока не способны. Однако "быки" все еще остаются на второй позиции в группе. Вся борьба еще впереди.

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Лига чемпионов. Группа G, второй тур

"Ред Булл Арена" (Лейпциг)

"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Опенда 48 - Фоден 25, Альварес 84, Доку 90+2

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг
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