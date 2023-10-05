Победа имени Гвардиолы. РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Сити" прогнозируемо выходит на первое место после двух матчей в туре. "Лейпциг" выдал сегодня лишь один неплохой отрезок в матче, но противостоять таким "горожанам" подопечные Розе пока не способны. Однако "быки" все еще остаются на второй позиции в группе. Вся борьба еще впереди.
Лига чемпионов. Группа G, второй тур
"Ред Булл Арена" (Лейпциг)
"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити" 1:3
Голы: Опенда 48 - Фоден 25, Альварес 84, Доку 90+2
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