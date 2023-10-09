Выдохнули после Ньюкасла. Ренн - ПСЖ 1:3. Видео голов и обзор матча
Есть еще турнир, где Париж на высоте!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
"ПСЖ" после унизительного поражения в ЛЧ от "Ньюкасла" (1:4) чуть-чуть реабилитировался перед своими фанатами, обыграв крепкий и богатый "Ренн".
Коло Муани, Витинья, Хакими, Заир-Эмери - все порадовали. Единственный парижанин, у кого вечер не задался - это Килиан Мбаппе. 8 раз он пробил по воротам, 3 раза попал в створ, но все его попытки отразил 38-летний Стив Манданда.
8-й тур Лиги 1. Ренн. "Руазон-Парк"
"Ренн" - "ПСЖ" - 1:3
Голы: Гуири, 56 - Витинья, 32, Хакими, 36, Коло Муани, 58
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