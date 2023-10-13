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Холанд дает надежду норвежцам на Евро. Кипр - Норвегия 0:4. Видео голов и обзор матча

Видео
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Холанд отметился дублем

Холанд дает надежду норвежцам на Евро. Кипр - Норвегия 0:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

В группе А Норвегия на выезде разгромила Кипр 4:0. Скандинавы подтянулись к Шотландии и Испании и планируют навязать борьбу лидерам в конце отбора.

Отбор к Евро-2024. Группа А, 7-й тур
Кипр - Норвегия 0:4
Голы: Серлот 33, Холанд 65, 72, Аурснес 81

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В статье: Кипр Норвегия Евро 2024 Эрлинг Холанд
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