Холанд дает надежду норвежцам на Евро. Кипр - Норвегия 0:4. Видео голов и обзор матча
Холанд отметился дублем
Getty Images / Global Images Ukraine
В группе А Норвегия на выезде разгромила Кипр 4:0. Скандинавы подтянулись к Шотландии и Испании и планируют навязать борьбу лидерам в конце отбора.
Отбор к Евро-2024. Группа А, 7-й тур
Кипр - Норвегия 0:4
Голы: Серлот 33, Холанд 65, 72, Аурснес 81
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