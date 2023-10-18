Помогли Украине. Англия - Италия 3:1. Видео голов и обзор матча
"Три Льва" неудержимы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Charlotte Wilson/Offside/Offside
Англия вышла на первое место в группе, уверенно обыграв Италию на своем поле. Кейн оформил дежурный дубль; еще один мяч в сольном проходе забил Рашфорд.
Победа англичан повысила шансы сборной Украины на второе место. Теперь все будет зависеть от очной встречи наших с итальянцами, которая пройдет в ноябре.
8-й тур отбора на Евро-2024. Лондон. "Уэмбли"
Англия - Италия - 3:1
Голы: Кейн, 32 (с пенальти), 77, Рашфорд, 57 - Скамакка, 15
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