Помогли Украине. Англия - Италия 3:1. Видео голов и обзор матча

Англия вышла на первое место в группе, уверенно обыграв Италию на своем поле. Кейн оформил дежурный дубль; еще один мяч в сольном проходе забил Рашфорд.

Победа англичан повысила шансы сборной Украины на второе место. Теперь все будет зависеть от очной встречи наших с итальянцами, которая пройдет в ноябре.

8-й тур отбора на Евро-2024. Лондон. "Уэмбли"

Англия - Италия - 3:1

Голы: Кейн, 32 (с пенальти), 77, Рашфорд, 57 - Скамакка, 15