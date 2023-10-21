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Наконец-то лидеры. ПСЖ - Страсбур 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Победа имени Мбаппе и Солера

Наконец-то лидеры. ПСЖ - Страсбур 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mustafa Yalcin/Anadolu

Новина українською

"ПСЖ" после 9 туров наконец вышел на первое место в чемпионате, пускай и временно. "Страсбур" был бит без видимых сложностей.

Как всегда, решающий вклад в результат сделал Килиан Мбаппе - у него гол плюс пас. Те же 1+1 выдал и Карлос Солер. Эльзасцы? Из интересного нам отметим только, что Эдуард Соболь просидел все 90 минут в запасе.

9-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Страсбур" - 3:0

Голы: Мбаппе, 10 (с пенальти), Солер, 31, Фабиан Руис, 77

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В статье: Страсбур Пари Сен-Жермен
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