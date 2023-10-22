Довбик не отпускает Реал. Жирона - Альмерия 5:2. Видео голов и обзор матча
Восьмая победа каталонцев в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
"Жирона" быстро пропустила два гола, но совершила блестящий камбэк и разгромила худшую команду сезона в Испании. Решающий дубль красиво оформил наш Артем Довбик.
В таблице успех позволил каталонцам догнать "Реал" - у лидеров чемпионата теперь по 25 очков. Фантастика!
10-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Альмерия" - 5:2
Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 85 - Баптистао, 2, 24
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