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Довбик не отпускает Реал. Жирона - Альмерия 5:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Восьмая победа каталонцев в сезоне

Довбик не отпускает Реал. Жирона - Альмерия 5:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

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"Жирона" быстро пропустила два гола, но совершила блестящий камбэк и разгромила худшую команду сезона в Испании. Решающий дубль красиво оформил наш Артем Довбик.

В таблице успех позволил каталонцам догнать "Реал" - у лидеров чемпионата теперь по 25 очков. Фантастика!

10-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Альмерия" - 5:2

Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 85 - Баптистао, 2, 24

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В статье: Жирона Альмерия
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