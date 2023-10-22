Довбик не отпускает Реал. Жирона - Альмерия 5:2. Видео голов и обзор матча

"Жирона" быстро пропустила два гола, но совершила блестящий камбэк и разгромила худшую команду сезона в Испании. Решающий дубль красиво оформил наш Артем Довбик.

В таблице успех позволил каталонцам догнать "Реал" - у лидеров чемпионата теперь по 25 очков. Фантастика!

10-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Альмерия" - 5:2

Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 85 - Баптистао, 2, 24