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Порешал 17-летний дебютант. Барселона - Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Марк Гуйю - герой вечера

Порешал 17-летний дебютант. Барселона - Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Новина українською

"Барселона" не реализовала 3-4 отличных момента, Унаи Симон поймал кураж и, казалось, потеря очков чемпионом неизбежна. И что было дальше? На поле вышел 17-летний дебютант Марк Гуйю - и уже спустя 23 секунды открыл счет. Фантастика!

Благодаря голу юниора "Барса" приблизилась к "Реалу" на расстояние одного очка. Эль Класико через неделю обещает быть жарким.

10-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Гуйю, 80

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона
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