Фатальный рикошет. Милан - Ювентус 0:1. Видео гола и обзор матча

"Милан" играл вдесятером больше тайма из-за ошибки Малика Тшау, но даже в таких условиях неплохо отбивался. Выстоять помешал рикошет - это Крунич дезориентировал своего вратаря после удара Локателли.

В таблице после успеха "Старой синьоры" все очень плотно: у "Юве" 20 очков, у "Милана" - 21, у "Интера" - 22.

9-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" - "Ювентус" - 0:1

Гол: Локателли, 63