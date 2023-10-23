Фатальный рикошет. Милан - Ювентус 0:1. Видео гола и обзор матча
Неожиданный успех "Старой синьоры"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
"Милан" играл вдесятером больше тайма из-за ошибки Малика Тшау, но даже в таких условиях неплохо отбивался. Выстоять помешал рикошет - это Крунич дезориентировал своего вратаря после удара Локателли.
В таблице после успеха "Старой синьоры" все очень плотно: у "Юве" 20 очков, у "Милана" - 21, у "Интера" - 22.
9-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"
"Милан" - "Ювентус" - 0:1
Гол: Локателли, 63
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