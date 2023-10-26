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Реабилитация за Ньюкасл. ПСЖ - Милан 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Классные три очка Парижа

Реабилитация за Ньюкасл. ПСЖ - Милан 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Davies/PA Images

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"ПСЖ" реабилитировался перед фанатами за поражение от "Ньюкасла" (1:3) в прошлом туре и вчистую разбил "Милан". Килиан Мбаппе эффектно открыл счет; также хвалим 17-летнего Уорена Заира-Эмери, отдавшего два ассиста.

Теперь у Парижа поул-позишн в группе, а вот "Милан" загнал себя в крайне сложное положение.

3-й тур ЛЧ. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Милан" - 3:0

Голы: Мбаппе, 32, Коло Муани, 53, Ли Кан Ин, 89

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В статье: Милан Пари Сен-Жермен
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