Реабилитация за Ньюкасл. ПСЖ - Милан 3:0. Видео голов и обзор матча
Классные три очка Парижа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Davies/PA Images
"ПСЖ" реабилитировался перед фанатами за поражение от "Ньюкасла" (1:3) в прошлом туре и вчистую разбил "Милан". Килиан Мбаппе эффектно открыл счет; также хвалим 17-летнего Уорена Заира-Эмери, отдавшего два ассиста.
Теперь у Парижа поул-позишн в группе, а вот "Милан" загнал себя в крайне сложное положение.
3-й тур ЛЧ. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Милан" - 3:0
Голы: Мбаппе, 32, Коло Муани, 53, Ли Кан Ин, 89
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