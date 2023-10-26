Перестрелка в Глазго. Селтик - Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча

Хозяева после двух стартовых поражений в Лиге чемпионов понимали цену поражения в третьем подряд поединке, поэтому вышли на газон "Селтик Парк" в максимально боевом настроении. "Селтик" дал бой звездному сопернику и получил первый зачетный балл и возможность дальше бороться за еврокубки, "Атлетико" с пятью очками идет на втором месте, впереди "Фейенорд", который обыграл "Лацио" и имеет в активе - шесть очков, римляне имеют четыре очка.

Лига Чемпионов. Группа E, 3-й тур.

25 октября. 22:00. Глазго. "Селтик Парк"

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

"Селтик" - "Атлетико" 2:2

Голы: Фурахаси 4, Пальма 28 - Гризманн 25, Мората 53