Перестрелка в Глазго. Селтик - Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча
Хозяева дали бой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хозяева после двух стартовых поражений в Лиге чемпионов понимали цену поражения в третьем подряд поединке, поэтому вышли на газон "Селтик Парк" в максимально боевом настроении. "Селтик" дал бой звездному сопернику и получил первый зачетный балл и возможность дальше бороться за еврокубки, "Атлетико" с пятью очками идет на втором месте, впереди "Фейенорд", который обыграл "Лацио" и имеет в активе - шесть очков, римляне имеют четыре очка.
Лига Чемпионов. Группа E, 3-й тур.
25 октября. 22:00. Глазго. "Селтик Парк"
Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)
"Селтик" - "Атлетико" 2:2
Голы: Фурахаси 4, Пальма 28 - Гризманн 25, Мората 53
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