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Перестрелка в Глазго. Селтик - Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча

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Хозяева дали бой

Перестрелка в Глазго. Селтик - Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Хозяева после двух стартовых поражений в Лиге чемпионов понимали цену поражения в третьем подряд поединке, поэтому вышли на газон "Селтик Парк" в максимально боевом настроении. "Селтик" дал бой звездному сопернику и получил первый зачетный балл и возможность дальше бороться за еврокубки, "Атлетико" с пятью очками идет на втором месте, впереди "Фейенорд", который обыграл "Лацио" и имеет в активе - шесть очков, римляне имеют четыре очка.

Лига Чемпионов. Группа E, 3-й тур.

25 октября. 22:00. Глазго. "Селтик Парк"

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

"Селтик" - "Атлетико" 2:2

Голы: Фурахаси 4, Пальма 28 - Гризманн 25, Мората 53

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Селтик (Глазго)
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