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Неожиданность на Сент-Джеймс Парк. Ньюкасл - Боруссия Дортмунд 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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3 очка для дортмундцев

Неожиданность на Сент-Джеймс Парк. Ньюкасл - Боруссия Дортмунд 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Впервые в этом сезоне "Ньюкасл" не смог забить дома. В то же время "Боруссия" впервые в этом сезоне не пропустила в гостях. "Шмелям" забивал даже один из аутсайдеров четвертого дивизиона "ШОТТ Майнц" в рамках Кубка Германии. Однако сегодня фарт был на стороне дортмундцев.

Читайте также ЛЧ. Ньюкасл – Боруссия Д 0:1. Первая победа Дортмунда


Лига чемпионов

Группа F, третий тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

"Ньюкасл" - "Боруссия" Дортмунд 0:1

Гол: Нмеча 45

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Ньюкасл
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