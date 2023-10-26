Неожиданность на Сент-Джеймс Парк. Ньюкасл - Боруссия Дортмунд 0:1. Видео гола и обзор матча

Впервые в этом сезоне "Ньюкасл" не смог забить дома. В то же время "Боруссия" впервые в этом сезоне не пропустила в гостях. "Шмелям" забивал даже один из аутсайдеров четвертого дивизиона "ШОТТ Майнц" в рамках Кубка Германии. Однако сегодня фарт был на стороне дортмундцев.



Лига чемпионов

Группа F, третий тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

"Ньюкасл" - "Боруссия" Дортмунд 0:1

Гол: Нмеча 45