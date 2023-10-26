Неожиданность на Сент-Джеймс Парк. Ньюкасл - Боруссия Дортмунд 0:1. Видео гола и обзор матча
3 очка для дортмундцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Впервые в этом сезоне "Ньюкасл" не смог забить дома. В то же время "Боруссия" впервые в этом сезоне не пропустила в гостях. "Шмелям" забивал даже один из аутсайдеров четвертого дивизиона "ШОТТ Майнц" в рамках Кубка Германии. Однако сегодня фарт был на стороне дортмундцев.
Читайте также ЛЧ. Ньюкасл – Боруссия Д 0:1. Первая победа Дортмунда
Лига чемпионов
Группа F, третий тур
"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)
"Ньюкасл" - "Боруссия" Дортмунд 0:1
Гол: Нмеча 45
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Близниченко: Поворознюк решил, что имеет полное право не платить мне зарплату, пока я травмирован
- Рейтинг клубов. Шахтер близок к тому, чтобы гарантировать себе первое место среди представителей стран не из топ-10
- Марко Девичу – 40 лет: внимательно ли вы следили за карьерой легенды Металлиста? Квиз от UA-Футбол
- Порешал 17-летний дебютант. Барселона - Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн