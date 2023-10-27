Банда Алонсо на ходу. Лига Европы. Байер - Карабах 5:1. Видео голов и обзор матча
Очередная голевая феерия фармацевтов
getty images
Коллектив Хаби Алонсо мокрого места не оставил от "Карабаха". На гол Вирца с пенальти ответил Байрамов, но дальше "фармацевты" методично стирали гостей с поля своего стадиона, гол за голом. Кстати, Флориан еще и три ассиста на свой счет записал. "Байер" прет вперед со страшной силой. Естественно, у банды Алонсо 9 из 9. Далее расположились "Карабах" (6), "Молде" (3), и "Геккен" (0).
3-й тур группового этапа Лиги Европы
Группа H
"Байер" - "Карабах" 5:1
Голы: Вирц (5), Гримальдо (29, 55), Бонифейс (35), Тапсоба (58) - Байрамов (16, с пенальти)
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Близниченко: Поворознюк решил, что имеет полное право не платить мне зарплату, пока я травмирован
- Золотой мяч 2023. Где и когда состоится церемония вручения награды
- Лионель Месси выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку МЛС
- Пеп не оступается. Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн