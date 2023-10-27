Банда Алонсо на ходу. Лига Европы. Байер - Карабах 5:1. Видео голов и обзор матча

Коллектив Хаби Алонсо мокрого места не оставил от "Карабаха". На гол Вирца с пенальти ответил Байрамов, но дальше "фармацевты" методично стирали гостей с поля своего стадиона, гол за голом. Кстати, Флориан еще и три ассиста на свой счет записал. "Байер" прет вперед со страшной силой. Естественно, у банды Алонсо 9 из 9. Далее расположились "Карабах" (6), "Молде" (3), и "Геккен" (0).

3-й тур группового этапа Лиги Европы

Группа H

"Байер" - "Карабах" 5:1

Голы: Вирц (5), Гримальдо (29, 55), Бонифейс (35), Тапсоба (58) - Байрамов (16, с пенальти)