Дубля Жиру не хватило. Наполи - Милан 2:2. Видео голов и обзор матча

Дубль Оливье Жиру подарил "Милану" преимущество, но "Наполи" проявил характер, а Джакомо Распадори даже забил первый гол прямым ударом со штрафного в Серии А с мая.

Ничья двух претендентов на титул, как водится, сыграла на руку их конкурентам - на первом месте осел "Интер", вторым идет "Юве".

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10-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Милан" - 2:2

Голы: Политано, 55, Распадори, 63 - Жиру, 22, 31