Главный конкурент Реала? Атлетико - Алавес 2:1. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" вчистую деклассировал дома "Алавес". Пусть вас не обманывает счет - баски забили в последней атаке в матче, и это был их единственный удар в створ ворот.

Благодаря победе "Матрасники" подтянулись к "Реалу" и "Жироне" на расстояние трех очков, но у них есть игра в запасе. По сути, это чемпионский график.

11-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Алавес" - 2:1

Голы: Рикельме, 26, Мората, 45+1 - Гевара, 90+6