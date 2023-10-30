Главный конкурент Реала? Атлетико - Алавес 2:1. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" не отстают от лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
"Атлетико" вчистую деклассировал дома "Алавес". Пусть вас не обманывает счет - баски забили в последней атаке в матче, и это был их единственный удар в створ ворот.
Благодаря победе "Матрасники" подтянулись к "Реалу" и "Жироне" на расстояние трех очков, но у них есть игра в запасе. По сути, это чемпионский график.
11-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Алавес" - 2:1
Голы: Рикельме, 26, Мората, 45+1 - Гевара, 90+6
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