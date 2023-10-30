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Главный конкурент Реала? Атлетико - Алавес 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

"Матрасники" не отстают от лидеров

Главный конкурент Реала? Атлетико - Алавес 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

"Атлетико" вчистую деклассировал дома "Алавес". Пусть вас не обманывает счет - баски забили в последней атаке в матче, и это был их единственный удар в створ ворот.

Благодаря победе "Матрасники" подтянулись к "Реалу" и "Жироне" на расстояние трех очков, но у них есть игра в запасе. По сути, это чемпионский график.

11-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Алавес" - 2:1

Голы: Рикельме, 26, Мората, 45+1 - Гевара, 90+6

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В статье: Атлетико (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс)
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