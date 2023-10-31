Кубок португальской лиги. Арока - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

"Арока" - "Бенфика" сыграют в рамках второго тура третьего раунда группового этапа Кубка лиги Португалии.

В ЛЧ у "орлов" уже после трех поражений подряд шансов на выход из группы практически не осталось - там и третье место будет за счастье. Беды лиссабонцев продолжились в последней игре Примейры против "Каса Пиа", "Бенфика" оступилась, сыграв вничью на своем поле 1:1, продолжится ли череда неудач "Бенфики" и в Кубке лиги?

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2 тур 3-го раунда Кубка португальской лиги

31 октября, 22:15

"Арока" - "Бенфика"

Трансляция: Мегого футбол 1

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