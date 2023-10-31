Кубок португальской лиги. Арока - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Арока – Бенфика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.10.23 ⋊ Кубок португальской лиги на UA-Футбол
Benfica
"Арока" - "Бенфика" сыграют в рамках второго тура третьего раунда группового этапа Кубка лиги Португалии.
В ЛЧ у "орлов" уже после трех поражений подряд шансов на выход из группы практически не осталось - там и третье место будет за счастье. Беды лиссабонцев продолжились в последней игре Примейры против "Каса Пиа", "Бенфика" оступилась, сыграв вничью на своем поле 1:1, продолжится ли череда неудач "Бенфики" и в Кубке лиги?
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
-
2 тур 3-го раунда Кубка португальской лиги
31 октября, 22:15
"Арока" - "Бенфика"
Трансляция: Мегого футбол 1
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Месси о соперничестве с Роналду: Это была великая битва. Мы оставались на вершине 10-15 лет, мы заслужили это
- Мбаппе обратился к Месси после победы аргентинца в голосовании за Золотой мяч
- С момента полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 300000 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Манчестер сегодня синий. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3. Обзор матча и видео голов
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО
- Одноклубник Зинченко пропустил матч Арсенала из-за мышечной травмы. Фанаты уверены, что знают причину травмы. ВИДЕО