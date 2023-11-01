Со своеобразным ассистом Довбика. Видео голов и обзор матча Кубка Испании Сан-Роке - Жирона 1:2

1 ноября в матче 1/64 финала Кубка Испании "Сан-Роке" принимал " Жирону ", в старте которой вышел хавбек Виктор Цыганков, а форвард Артем Довбик появился на замену во втором тайме.

По итогу отметился Довбик отметился своеобразным ассистом на Савио на 98-й минуте – бразилец, попросту говоря, просто сам отобрал мяч у украинца.

В итоге, все закончилось со счетом 2:1 в пользу "Жироны".

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Сан-Роке" - "Жирона" 1:2

Голы: Миззиан (51) – Валери (48), Савио (90+8)