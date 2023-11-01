  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Со своеобразным ассистом Довбика. Видео голов и обзор матча Кубка Испании Сан-Роке - Жирона 1:2
В тренде

Со своеобразным ассистом Довбика. Видео голов и обзор матча Кубка Испании Сан-Роке - Жирона 1:2

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Со своеобразным ассистом Довбика. Видео голов и обзор матча Кубка Испании Сан-Роке - Жирона 1:2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

1 ноября в матче 1/64 финала Кубка Испании "Сан-Роке" принимал "Жирону", в старте которой вышел хавбек Виктор Цыганков, а форвард Артем Довбик появился на замену во втором тайме.

По итогу отметился Довбик отметился своеобразным ассистом на Савио на 98-й минуте – бразилец, попросту говоря, просто сам отобрал мяч у украинца.

В итоге, все закончилось со счетом 2:1 в пользу "Жироны".

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Сан-Роке" - "Жирона" 1:2

Голы: Миззиан (51) – Валери (48), Савио (90+8)

По теме
yellow-arrow
Довбик отметился причудливым ассистом на 98-й минуте игры. Жирона победила Роке Лепе 2:1
yellow-arrow
Дженоа - Реджана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии
yellow-arrow
Кубок португальской лиги. Арока - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fokstrot2009 (Харьков)
01.11.2023 в 17:02
Октябрь или ноябрь?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде