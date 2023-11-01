Со своеобразным ассистом Довбика. Видео голов и обзор матча Кубка Испании Сан-Роке - Жирона 1:2
Видеообзор поединка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
1 ноября в матче 1/64 финала Кубка Испании "Сан-Роке" принимал "
По итогу отметился Довбик отметился своеобразным ассистом на Савио на 98-й минуте – бразилец, попросту говоря, просто сам отобрал мяч у украинца.
В итоге, все закончилось со счетом 2:1 в пользу "Жироны".
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
"Сан-Роке" - "Жирона" 1:2
Голы: Миззиан (51) – Валери (48), Савио (90+8)
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