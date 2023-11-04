Сенсация на Канарах. Лас-Пальмас - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" порадовали конкурентов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriel Jimenez Lorenzo/Europa Press
"Атлетико" прервал 9-матчевую серию без поражений, сенсационно уступив новичку элиты.
"Лас-Пальмас" был организованнее, настойчивее и просто злее. "Матрасники" же по-настоящему включились в матч лишь после 80-й минуты, и этого не хватило даже чтобы спасти ничью. Результат в пользу конкурентов - "Реала", "Жироны" и "Барсы".
12-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"
"Лас-Пальмас" - "Атлетико" - 2:1
Голы: Кириан Родригес, 51, Бенито Рамирес, 75 - Мората, 83
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