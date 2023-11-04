Сенсация на Канарах. Лас-Пальмас - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" прервал 9-матчевую серию без поражений, сенсационно уступив новичку элиты.

"Лас-Пальмас" был организованнее, настойчивее и просто злее. "Матрасники" же по-настоящему включились в матч лишь после 80-й минуты, и этого не хватило даже чтобы спасти ничью. Результат в пользу конкурентов - "Реала", "Жироны" и "Барсы".

12-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Атлетико" - 2:1

Голы: Кириан Родригес, 51, Бенито Рамирес, 75 - Мората, 83