Вечер славы украинцев. Осасуна - Жирона 2:4. Видео голов и обзор матча
Цыганков и Довбик тащат
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Жироне" пришлось нелегко на "Эль Садаре" и к середине второй половины она уступала в счете, но дальше за дело взялись украинцы.
Артем Довбик был особенно хорош - у него гол и два ассиста. Виктор Цыганков записал на свой счет победный мяч. Как итог - "Жирона" снова единоличный лидер Примеры. Невероятно!
12-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" - "Жирона" - 2:4
Голы: Будимир, 25, 55 - Мартин, 16, Довбик, 71, Цыганков, 80, Алейш Гарсия, 90
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