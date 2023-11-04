Вечер славы украинцев. Осасуна - Жирона 2:4. Видео голов и обзор матча

"Жироне" пришлось нелегко на "Эль Садаре" и к середине второй половины она уступала в счете, но дальше за дело взялись украинцы.

Артем Довбик был особенно хорош - у него гол и два ассиста. Виктор Цыганков записал на свой счет победный мяч. Как итог - "Жирона" снова единоличный лидер Примеры. Невероятно!

12-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Жирона" - 2:4

Голы: Будимир, 25, 55 - Мартин, 16, Довбик, 71, Цыганков, 80, Алейш Гарсия, 90