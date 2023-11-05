Спаситель Араухо. Реал Сосьедад - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

"Барселона" весь матч выживала на поле "Реала Сосьедад", ничего не создавала и чудом не вытащила из сетки собственных ворот 2-3 мяча. И что было в конце?

Массированная атака в добавленное время, навес Гюндогана - и Араухо головой вколотил победный мяч. Невероятно! Гонка за первое место для команды Хави продолжается.

12-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 0:1

Гол: Араухо, 90+2