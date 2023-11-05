Спаситель Араухо. Реал Сосьедад - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
Несправедливо, но эффектно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
"Барселона" весь матч выживала на поле "Реала Сосьедад", ничего не создавала и чудом не вытащила из сетки собственных ворот 2-3 мяча. И что было в конце?
Массированная атака в добавленное время, навес Гюндогана - и Араухо головой вколотил победный мяч. Невероятно! Гонка за первое место для команды Хави продолжается.
12-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 0:1
Гол: Араухо, 90+2
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