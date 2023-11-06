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И как они не забили? Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0. Видео лучших моментов матча

Видео

Ничья в пользу "Жироны"

И как они не забили? Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0. Видео лучших моментов матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu

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"Реал" создал не менее пяти отличных моментов возле ворот "Райо Вальекано", который приехал на "Бернабеу" сугубо обороняться, но не реализовал ни один из них.

Хоселу, Вальверде, Родриго, Винисиус, Беллингем - все промазали, и в результате в единоличные лидеры Ла Лиги выбилась сенсационная "Жирона"!

12-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Райо Вальекано" - 0:0

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