И как они не забили? Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0. Видео лучших моментов матча

"Реал" создал не менее пяти отличных моментов возле ворот "Райо Вальекано", который приехал на "Бернабеу" сугубо обороняться, но не реализовал ни один из них.

Хоселу, Вальверде, Родриго, Винисиус, Беллингем - все промазали, и в результате в единоличные лидеры Ла Лиги выбилась сенсационная "Жирона"!

12-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Райо Вальекано" - 0:0