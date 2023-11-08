И Мбаппе не помог. Милан - ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча
Россонери наконец прорвало. Милан - ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Cottini/AC Milan
"ПСЖ" владел мячом 70% времени, дважды попадал в каркас, но по итогу проиграл "Милану", который показал лучшую реализацию.
Для "Россонери" эта победа стала первой в текущей ЛЧ, и она закрутила ситуацию в группе до предела. Все четыре клуба - "ПСЖ", "Милан", "Ньюкасл" и "Боруссия" - сохраняют шансы на первое место!
4-й тур Лиги чемпионов. Милан. "Сан-Сиро"
"Милан" - "ПСЖ" - 2:1
Голы: Рафаэл Леау, 12, Жиру, 50 - Шкриньяр, 9
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