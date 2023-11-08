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Цена одной ошибки. Атлетико - Селтик 6:0. Видео голов и обзор матча

Видео

70 минут в меньшинстве - слишком много

Цена одной ошибки. Атлетико - Селтик 6:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

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"Атлетико" забил шесть сухих голов "Селтику", но это не значит, что "Кельты" безнадежны. Нет! Их просто подвел японец Дайдзен Маэда, заработав удаление на 23-й минуте.

Дальше "Матрасникам" было очень легко забивать, и больше других преуспели их лидеры - Гризманн и Мората.

4-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Селтик" - 6:0

Голы: Гризманн, 6, 60, Мората, 45+2, 76, Самуэл Лино, 66, Сауль, 84

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Атлетико (Мадрид) Селтик (Глазго)
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