Цена одной ошибки. Атлетико - Селтик 6:0. Видео голов и обзор матча
70 минут в меньшинстве - слишком много
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Атлетико" забил шесть сухих голов "Селтику", но это не значит, что "Кельты" безнадежны. Нет! Их просто подвел японец Дайдзен Маэда, заработав удаление на 23-й минуте.
Дальше "Матрасникам" было очень легко забивать, и больше других преуспели их лидеры - Гризманн и Мората.
4-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Селтик" - 6:0
Голы: Гризманн, 6, 60, Мората, 45+2, 76, Самуэл Лино, 66, Сауль, 84
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