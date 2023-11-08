Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0. Горожане досрочно оформили выход в 1/8. Видео голов и обзор матча
Горожане гарантировали себе выход из группы
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Подопечные Пепа Гвардиолы одержали аж неприлично легкую победу над своими швейцарскими оппонентами и математически гарантировали себе выход из группы, остается только добиться выхода именно с первого места и задача будет выполнена на 100%.
Лига Чемпионов, групповой этап, 4-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
"Манчестер Сити" - "Янг Бойз" 3:0
Голы: Холанд (23, с пенальти, 51), Фоден (45+1)
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