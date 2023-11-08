Порту - Антверпен 2:0. Победа конкурентов горняков. Видео голов и обзор матча
Порту сравнивается с Барсой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Порту" одерживает важную победу. "Драконы" сравниваются по очкам с "Барселоной", теперь у обеих команд по 9 баллов, "Шахтер" идет третьим с 6 очками в активе. Борьба за путевки в 1/8 в этой группе только начинается. Но похоже для "Антверпена", с нулем в активе, здесь все понятно.
Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H
Порту. "Эштадиу ду Драгау"
Арбитр: Маурицио Мариани
"Порту" - "Антверпен" 2:0
Голы: 32 Эванилсон (Пен), Пепе 91
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