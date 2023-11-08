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Порту - Антверпен 2:0. Победа конкурентов горняков. Видео голов и обзор матча

Видео
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Порту сравнивается с Барсой

Порту - Антверпен 2:0. Победа конкурентов горняков. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Порту" одерживает важную победу. "Драконы" сравниваются по очкам с "Барселоной", теперь у обеих команд по 9 баллов, "Шахтер" идет третьим с 6 очками в активе. Борьба за путевки в 1/8 в этой группе только начинается. Но похоже для "Антверпена", с нулем в активе, здесь все понятно.

Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H

Порту. "Эштадиу ду Драгау"

Арбитр: Маурицио Мариани

"Порту" - "Антверпен" 2:0

Голы: 32 Эванилсон (Пен), Пепе 91

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