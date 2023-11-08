Неожиданный лидер. Боруссия Дортмунд - Ньюкасл 2:0. Обзор матча и видео голов
Видеообзор победы BVB над Ньюкаслом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Боруссия” Дортмунд выиграла и второй матч против “Ньюкасла”. Команда Эдина Терзича смогла собраться после поражения от “Баварии” (0:4), и провести сильный матч против представителя АПЛ. Свой дебютный гол в Лиге чемпионов забил форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг.
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Лига чемпионов, группа F, четвертой тур. Дортмунд, “Зигналь Идуна Парк”
Голы: Фюллькруг 26, Брандт 79
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