Лунин на высоте. Реал Мадрид - Брага 3:0. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" официально вышли в плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Реал" уже на 4-й минуте привез на свои ворота пенальти, но Андрей Лунин, неожиданно вышедший в старте, его отразил, и дальше все пошло, как по маслу.
Из полевых отмечаем Винисиуса и Родриго - бразильцы забили по голу и отдали по голевой передаче, что официально вывело "Реал" в плей-офф ЛЧ. Не сенсация, конечно, но отметить надо.
4-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Брага" - 3:0
Голы: Браим Диас, 27, Винисиус, 58, Родриго, 61
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