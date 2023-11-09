Лунин на высоте. Реал Мадрид - Брага 3:0. Видео голов и обзор матча

"Реал" уже на 4-й минуте привез на свои ворота пенальти, но Андрей Лунин, неожиданно вышедший в старте, его отразил, и дальше все пошло, как по маслу.

Из полевых отмечаем Винисиуса и Родриго - бразильцы забили по голу и отдали по голевой передаче, что официально вывело "Реал" в плей-офф ЛЧ. Не сенсация, конечно, но отметить надо.

4-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Брага" - 3:0

Голы: Браим Диас, 27, Винисиус, 58, Родриго, 61